Supercoppa Inter Milan: la vittoria in rimonta era già successa. E per i rossoneri c’è un dato clamoroso nelle finali

Supercoppa Inter Milan: la vittoria in rimonta era già successa in passato. La statistica clamorosa nelle finali

Inter avanti, Milan a rimontare e ad effettuare il sorpasso. Quello che si è visto stasera a Riad è stato qualcosa di già visto tra le due squadre, anche se in proporzioni minori. Nel 2011, infatti, a Pechino i nerazzurri passarono in vantaggio con Sneijder nel primo tempo e nella ripresa prima Ibrahimovic e poi Boateng capovolsero il verdetto. Allenatori dell’epoca, Allegri a trionfare, Gasperini a vivere l’amarezza del ribaltone. Ma per la verità, il Diavolo ha vinto in questa maniera più della metà dei suoi 8 trofei, esattamente 5.

Oltre ai due sui cugini, ci fu il primo nel 1988 sulla Sampdoria, con Rijkaard, Mannari e Van Basten ad annullare il gol in apertura di Vialli. Sempre con i liguri, 6 anni dopo, Mihajlovic segnò per i blucerchiati e Gullt rimediò solo a 7 minuti dal termine, per poi prevalere ai rigori. E poi c’è stata anche l’edizione del 2016, con Bonaventura a rispondere allo juventino Chiellini e pure in quel caso trionfo dagli undici metri. Conceiçao si inserisce in una tradizione di vittorie in rimonta che ha come esponenti sulla panchina rossonera Sacchi, Capello, Allegri e Montella.