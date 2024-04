Il Fenerbahce sabota la Supercoppa Turca: il comunicato del club

Supercoppa turca: il Fenerbahce ha deciso di sabotare la partita mandando in campo la squadra U19 e ritirandola dal campo dopo pochi minuti

Hanno fatto il giro del mondo le immagini della Supercoppa Turca di ieri sera, in cui i giocatori del Fenerbahce, che per l’occasione aveva schierato la formazioni Under 19, sono usciti dal campo dopo pochi minuti. La squadra gialloblu è in aperta polemica con la federazione dopo l’aggressione subita dalla squadra in occasione dell’invasione di campo contro il Trazbonspor e la conseguente aggressione dei tifosi ai calciatori. Dopo i fatti di ieri il club ha spiegato le sue motivazioni. Di seguito le loro parole.

«Il club ha fatto questo per i principi e i valori in cui crede e perché è arrivato al punto di ribellarsi alle ingiustizie subite. Come più grande club sportivo del mondo, continueremo a resistere oggi e in futuro come abbiamo fatto ieri»