La sindaca di Torino, Chiara Appendino, era presente a Superga per commemorare i 70 anni dalla tragedia del 4 maggio – VIDEO

In occasione della celebrazione delle 17 nella Basilica di Superga, orario in cui l’attaccante granata, Andrea Belotti, pronuncerà i nomi delle vittime della tragedia del 4 maggio 1949, si è presentata anche la sindaca di Torino. Chiara Appendino ha risposto alle domande riguardanti l’ottimo momento dei granata in Europa augurandosi di vedere un Derby tutto europeo.

Ecco le sue parole: «Sarebbe bello vedere un Derby in Europa tra Toro e Juve. Sarebbe straordinario per la città. Sarebbe un orgoglio al di là della fede calcistica. Faccio i miei auguri al Torino per il finale di stagione importante. Se mi sono congratulata con Cairo? È successo in passato, ce ne sarà sicuramente occasione anche in futuro».