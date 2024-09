Svezia-Estonia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Strawberry Arena andrà in scena la sfida tra Svezia-Estonia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Strawberry Arena di Solna si giocherà la sfida di Nations League tra Svezia-Estonia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Svezia (4-4-2): Johansson, Wahlqvist, Douglas, Hien, Augustinsson; Kulusevski, Bergvall, Ayari, Sema; Isak, Gyokeres. Ct: Tomasson.

Estonia (4-4-1-1): Hein, Lilander, Tamm, Mets, Schjonning-Larsen; Miller, Ainsalu, Shein, Sinyavkiy; Sappinen; Tamm. Ct: Henn.

Orario e dove vederla in tv

Svezia-Estonia si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 settembre per il girone di Nations League. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia. La partita sarà però visibile in streaming gratuitamente per tutti sul sito UEFA Tv.