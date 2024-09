Svizzera-Spagna: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stade de Geneve andrà in scena la sfida tra Svizzera-Spagna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stade de Geneve di Lancy si giocherà la sfida di Nations League tra Svizzera-Spagna. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Wuthrich, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Aebischer; Rieder, Embolo, Vargas. Ct. Murat Yakin.

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Williams; Perez. Ct. De la Fuente.

Orario e dove vederla in tv

Svizzera-Spagna si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 settembre per il girone di Nations League. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia. La partita sarà però visibile in streaming gratuitamente per tutti sul sito UEFA Tv.