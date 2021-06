Szczesny all’Arsenal? Poche possibilità per il ritorno del portiere: il motivo

Szczesny era stato accostato all’Arsenal per un gran ritorno che però non ci sarà: la situazione in casa Gunners

Nessun ritorno all’Arsenal per Szczesny: il portiere bianconero, che nelle scorse settimane era stato accostato al club inglese del quale vestiva la maglia prima di unirsi alla Roma, non tornerà nei Gunners.

Come rivela infatti Fabrizio Romano di Sky Sport, è André Onana il primo obiettivo dell’Arsenal per la porta: il club è in contatto diretto con i suoi agenti da gennaio. Impossibile per i tifosi Gunners sperare nel ritorno di Tek, che resta però anche nel mirino dell’Everton.