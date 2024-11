Tacconi: «Rifiutai quella squadra ai tempi per questa ragione. Avrei alzato pochi trofei»

Tacconi ha svelato un retroscena riguardante l’Inter: le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus. Le sue parole

Al Quotidiano Sportivo, Stefano Tacconi ha rivelato un retroscena di mercato. Le parole dell’ex Juve.

TACCONI – «Rifiutai l’Inter e rimasi all’Avellino un altro anno. Sapevo che andando a Milano sarei stato in panchina perché il titolare era Bordon. Decisi di liberare il posto per il mio amico Walter Zenga, che poi ha avuto una carriera straordinaria. L’anno successivo sono approdato alla Juve e con i bianconeri ho vinto tutto quello che potevo vincere. Se fossi andato all’Inter, avrei alzato ben pochi trofei in quegli anni, quindi diciamo che sono stato contento della mia scelta».