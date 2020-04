Taglio stipendi, Cuadrado: «Ognuno dia un contributo»

L’esterno della Juventus Cuadrado ha commentato la decisione del club bianconero di tagliare gli stipendi dei calciatori

L’esterno della Juventus Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la decisione di tagliare gli stipendi dei calciatori, durante il periodo di inattività a causa dell’emergenza Coronavirus.

«Il capitano Chiellini ha parlato con la società e ha comunicato a noi nella chat comune. In un momento difficile come questo è normale che ognuno di noi dia il suo contributo. E speriamo di essere un esempio per gli altri».