Taglio stipendi, Grassani: «È legge, bastano foglio e penna»

L’avvocato Grassani ha commentato il possibile taglio degli stipendi dei calciatori di Serie A durante l’emergenza Coronavirus

L’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del possibile taglio degli stipendi dei calciatori: «È nella legge. Se tutte le attività sono state interrotte per provvedimento dell’autorità statuale, non vedo come un club possa essere tenuto a corrispondere l’intero emolumento ad un atleta che non si sia allenato, non sia andato in ritiro, non abbia giocato gare ufficiali, non abbia seguito riunione tecniche».

«Si tratta del classico esempio di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Per risolvere questo problema, che poi problema non è, basta davvero un tavolo, un foglio di carta ed una penna. Una mano firma ma rappresenta tutti. Chi ama il calcio sa cosa scriverci sopra», ha concluso Grassani.