Taglio stipendi serie A, i club si affidano agli avvocati: la questione degli ingaggi rischia di essere trascinata nelle aule dei tribunali

Una questione che rischia di creare ancora più caos all’interno del sistema calcio. Il taglio stipendi – come si legge sull’edizione in edicola oggi de La Gazzetta dello Sport – continua a far discutere tutti.

Uno scontro aspro, che rischia di essere trascinato nelle aule dei tribunali. I club, stando a quanto riportato dalla rosea, vogliono affidarsi agli avvocati per poter risolvere la vicenda.