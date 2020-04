Taglio stipendi serie A, non c’è accordo tra Lega e AIC. Le scelte per la riduzione saranno prese in maniera autonoma dai club

Non c’è nessun accordo, almeno per il momento. La Lega e l’AIC non hanno ancora trovato una via comune sulla questione taglio degli stipendi dei calciatori, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Al momento si prosegue con le scelte autonome da parte dei vari club. I presidenti, ad ogni modo, cercheranno di redigere un documento comune. Sulla ripresa, invece, nessuno ha voluto sbilanciarsi.