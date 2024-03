Tancredi Palmeri: «Rimpianto Inter, la finale era già sicura»

Le parole di Tancredi Palmeri, noto giornalista, sull’eliminazione dell’Inter dopo il sorteggio di Champions League

Tancredi Palmeri, noto giornalista, è tornato sull’eliminazione dell’Inter contro l’Atletico Madrid dopo i sorteggi di Champions League.

LE PAROLE– «Rimpianti infinti per l’Inter: avrebbe preso il Borussia Dortmund ai quarti. Avrebbe visto Real Madrid e Manchester City scornarsi tra loro già nei quarti. Sarebbe stata sicura di non incontrare la vincente tra le due favorite nemmeno in semifinale».

