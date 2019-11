Tankovic Genoa: visite mediche in corso per l’esterno svedese che dovrebbe arrivare a gennaio. Ecco tutti i dettagli

Il Genoa corre ai ripari dopo l’infortunio in Nazionale di Christian Kouame: l’attaccante ivorinao ha subito la rottura del crociato e dovrà restare fermo per diversi mesi

Enrico Preziosi non si è fatto trovare impreparato ed ha subito trovato il sosituto: l’esterno svedese Muamer Tankovic, classe 1995 attualmente all’Hammarby. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Tankovic è arrivato in città per sostenere le visite mediche.