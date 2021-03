Tare: «Oggi ci giochiamo una fetta di qualificazione in Champions»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN prima del match contro la Juventus

SU JUVE-LAZIO – «Non è eccessivo dire che ci giochiamo una fetta di qualificazione in Champions. Però, facendo il risultato stasera, facciamo un grande passo in avanti. Siamo fiduciosi di fare una buona gara e non giocando martedì abbiamo avuto modo di prepararla al meglio».

SULLE ULTIME SCONFITTE – «Ci sono delle spiegazioni sulle sconfitte, ma quando succede devi accettare e cercare sempre di reagire. Ci sono stati dei momenti più psicologici, che hanno inciso molto in quei periodi per i risultati, ma per punti fatti siamo terzi da gennaio fino ad ora. Dobbiamo sempre fare meglio però».

SULLA SQUADRA – «Oggi pretendo di fare una buona gara e di vincere il più possibile. Non posso cercare di più da questi ragazzi. Siamo una squadra matura e di esperienza, ma alla fine quello che conta è il risultato e oggi cerchiamo di ottenerlo».