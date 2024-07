Taremi Inter, Ali Daei: «Può segnare almeno 15 gol»

Indubbiamente è Taremi l’uomo più in vista nella prima fase della preparazione della nuova Inter. Sul bomber ex Porto fa un racconto dettagliato Ali Daei, stella dell’Iran con 109 gol in nazionale. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

TAREMI – «Taremi è un vero bomber, può segnare almeno 15 gol. É il miglior centravanti di tutta l’Asia. La qualità migliore è l’intelligenza calcistica. Osservatelo bene: magari tocca pochi palloni, ma segna, si muove bene, vince ogni duello».

UN COLPO DI MERCATO – «Assolutamente. A parametro zero è un affare incredibile, considerando ciò che ha fatto al Porto negli ultimi 4 anni. Più di novanta gol, reti decisive in Champions, diversi trofei. Approvato»

MEGLIO ACCANTO A LAUTARO O THURAM – «Entrambi. Taremi sa adattarsi in ogni situazione. Da prima o da seconda punta, accanto a un 10 o a un 9 puro. Lui e Lautaro, almeno sulla carta, sono una coppia da di più di 40 gol in due…».

INZAGHI É L’ALLENATORE GIUSTO – «Per quel che ho potuto vedere, sì. Saprà già tutto di lui, quindi non credo gli servano i miei consigli. Dico solo che in questo momento, Inzaghi è l’allenatore che può valorizzarlo. Oltretutto, il modulo lo favorisce. Mehdi rende meglio accanto a un’altra punta: può dialogarci, sfornare assist e sfruttare le fasce. Sui cross sa sempre dove farsi trovare».