TEBAS attacca Serie A e Ligue 1. Ecco i numeri economici della LIGA e la situazione del Barcellona

L’analisi sulla situazione finanziaria della Liga e del Barcellona dopo le parole di Javier Tebas

«In Italia e in Francia non hanno una normativa che regola il fairplay finanziario come la nostra o quella della Bundesliga. In Premier sono all’inizio»: se non è un attacco, quello del presidente della Liga è qualcosa che ci va vicino. Javier Tebas difende il torneo spagnolo in ordine alla struttura economica e in relazione ad altri campionati. La Gazzetta dello Sport oggi propone 3 numeri sui quali riflettere.

8 – I club che eccedono i limiti stabiliti di FairPlay finanziario tra Liga e Segunda. Nella massima serie si tratta di Barcellona, Siviglia ed Espanyol.

426 – i milioni che ha a disposizione il Barcellona per i suoi salari. Un anno fa era a 270.

2,6 – I miliardi di euro che possono spendere in totale i 20 club di Liga per gli stipendi delle proprie rose.