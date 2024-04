Tebas: «Yamal? Goal Line Technology troppo costosa per LaLiga»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, sull’assenza della Goal Line Technology nel massimo campionato spagnolo

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato a Expansion del futuro del campionato spagnolo.

GOL LINE TECHNOLOGY – «In primo luogo non è una tecnologia perfetta, ma non è solo questo. Durante una stagione, i gol fantasma si verificano tre o quattro volte, non di più. E credo che non valga la pena investire 5-6 milioni di euro per introdurla nelle prime due divisioni del nostro calcio per un evento che si verifica così raramente. Preferirei spendere questi soldi per aumentare il numero di telecamere e aiutare così gli arbitri».

LALIGA NEGLI USA – «Non so quando, ma questa volta LaLiga giocherà partite ufficiali all’estero. Penso che si potrebbe cominciare a partire dalla stagione 2025-26. Giocare partite ufficiali negli Stati Uniti rafforzerà la nostra posizione nel mercato nordamericano, che è il secondo per LaLiga dopo quello spagnolo. Si stanno imponendo pian piano altri campionati molto competitivi, quindi non possiamo fare sempre la stessa cosa, ci sorpasserebbero se non andassimo a giocare lì qualcuna delle partite del nostro campionato».