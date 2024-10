Tengstedt: «Al Verona mi trovo bene, volevo una sfida così dura. Zanetti mi fa fare il trequartista, ecco cosa mi piace. Credo nella salvezza per questo motivo...»

Le parole di Casper Tengstedt, attaccante dell’Hellas Verona, dopo l’ottimo inizio di stagione in Serie A. Tutti i dettagli in merito

L’impatto è stato positivo, sta dimostrando di potersi ritagliare un posto in Serie A con il Verona. Casper Tengstedt, attaccante di 24 anni, ha già segnato 3 reti nelle prime 7 giornate di campionato e a La Gazzetta dello Sport ha espresso i suoi pensieri su questo primo tratto di stagione.

MITO ELKJAER – «Elkjaer è un mito anche in Danimarca. Spero un giorno di poterlo incontrare di persona. Da ragazzino durante una vacanza estiva con i miei genitori mi allenai sul campo di Peschiera, lo stesso dei giocatori del Verona».

CONTRO IL VENEZIA HA FATTO IL TREQUARTISTA – «Mi ci trovo bene. Mi coinvolge più nel gioco e inoltre io ho bisogno di avere vicino un attaccante di peso. Con Mosquera c’è una bella intesa, ci aiutiamo. Lui fa il lavoro sporco, si butta nei duelli e io posso essere più libero e incisivo fra le linee per servirlo».

SI ASPETTAVA DIFESE COSI’ FORTI – «Sì, ma mi piacciono le sfide e sono qui anche per diventare un attaccante migliore. Al Benfica stavo bene ma volevo misurarmi con un campionato ancora più duro. Quando sono stato contattato, il Verona mi ha fatto sentire che davvero mi voleva. C’è un diritto di riscatto ma non è tempo di pensare già al futuro. Prima bisogna fare più punti possibili e salvarci quanto prima».

LA DANIMARCA – «La nazionale rimane un sogno, ma al momento ci sono buoni attaccanti e non posso fare altro che continuare a impegnarmi per meritarmi una chiamata, sta al ct decidere quando sarò pronto».

IL VERONA PUNTA SUI GIOVANI – «La nostra rosa è un mix di gioventù ed esperienza, i veterani ci aiutano tanto. C’è una bella atmosfera in spogliatoio e questa è la cosa più importante per poter credere davvero nella salvezza».