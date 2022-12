Tensione tra Cristiano Ronaldo e Mendes

Nervi testi tra Cristiano Ronaldo e il suo agente, Jorge Mendes: la mancanza di un’offerta sul tavolo per il portoghese non aiuta

Non avere ancora una squadra per il 2023 sta creando turbamento tra Cristiano Ronaldo e il suo agente Mendes. É quanto scrive As oggi:

«In effetti, questa incertezza ha eroso il rapporto tra Cristiano e il suo storico agente, Jorge Mendes. Negli ultimi giorni la tensione è stata in crescendo. Non è la prima volta che entrambi hanno problemi. Si considerano l’un l’altro come un padre e un figlio, e per questo il rapporto ha conosciuto alti e bassi. Avevano già avuto un episodio simile in precedenza, per esempio quando Cristiano ha lasciato la Juventus, e poi hanno rimediato».

Una situazione non semplice da risolvere:

«Le pretese economiche di Ronaldo non aiutano, difficile che un club europeo possa affrontare un’operazione con certe cifre. In ogni caso, Mendes sta lavorando per offrire un’alternativa interessante e ne avrebbe già una sul tavolo».

Si tratta di vedere se emergerà qualcosa di diverso rispetto a quella faraonica già pubblicizzata (e poi smentita) proveniente dall’Al- Nassr.