Ternana, Lucarelli: «Sono molto contento di essere tornato e di poter dare una mano, ma...»

Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, ha parlato ai microfoni TAG24.

PAROLE – «Sono molto contento di essere tornato e di poter dare una mano, certo avrei preferito non essere andato via. Un po’ me lo aspettavo ma conoscendo il Presidente so che ci potevano essere sorprese dell’ultimo minuto. Sono un po’ come San Tommaso, finché non tocco non ci credo. Comunque Bandecchi ed io eravamo rimasti in buoni rapporti, altrimenti non avrei accettato. Stasera vado a Palermo, dobbiamo riprendere il cammino provando a far risultato già domani, sarà una partita con tante difficoltà, ma la squadra che ho lasciato sapeva venire fuori dai suoi momenti complessi. Mi aspetto una grande risposta domani sera, una gara tutta cuore e fatica. Non mi prefiggo nulla, ragiono con il qui e ora: sono passati tre mesi e voglio capire se sia la stessa situazione che ho lasciato. Possono essere successe molte cose, tra dinamiche interne e equilibri. Non voglio fare promesse».