Terzino cercasi: il Bologna a gennaio cerca la svolta a sinistra

Il Bologna nel mercato di gennaio proverà a regalare a mister Thiago Motta un nuovo terzino sinistro: le ultimissime

Il Bologna ha un chiaro obiettivo sul mercato in vista di gennaio: ingaggiare un esterno mancino a tutta fascia. I rossoblù infatti concentreranno i loro sforzi proprio sulla fascia mancina e sono diversi i nomi finiti sul taccuino di Sartori. Il preferito è Josh Doig, terzino scozzese classe 2002 che si è messo in evidenza in questa prima parte di stagione con l’Hellas Verona, segnando anche 2 reti. Lui è il prescelto ma gli scaligeri, ultimi in classifica, non hanno intenzione di fare sconti e chiedono 8-10 milioni di euro.

Da Doig a Reabciuk: il Bologna cerca un nuovo terzino mancino

L’affare sembra molto complicato e per questo i dirigenti dei felsinei stanno sondando altre piste. Si è parlato di un possibile scambio Kyriakopoulos–Vignato con il Sassuolo ma l’affare non sembra stuzzicare i bolognesi. Un profilo da tenere in grande considerazione è quello di Oleg Reabciuk, 24enne moldavo in forza all’Olympiacos, ma se non dovesse esserci una chiusura della trattativa nel corso del mercato di gennaio (prestito con diritto di riscatto a 3 milioni) occhio anche al nome di Fares (Lazio).