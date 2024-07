Thauvin AVVISA l’Udinese: «Io mi sento bene, ma serve CAMBIARE MENTALITA’ per la salvezza»

Le parole dell’attaccante dell’Udinese Thauvin su quella che sarà la NUOVA STAGIONE 2024 2025 dei bianconeri

A Tuttomercatoweb, l’attaccante dell’Udinese Thauvin ha voluto parlare con ottimismo della nuova stagione.

«Proseguiamo il lavoro che stiamo facendo col mister, la cosa è importante è fare quello che proviamo in allenamento. Dobbiamo cambiare la mentalità in questa stagione: vincere è la parola chiave di questa annata. Sono molto contento di come sto lavorando personalmente, ho finito la stagione con un infortunio ma ora sto benissimo e lavoro molto forte e voglio essere un giocatore importante per la squadra e sto lavorando per questo».