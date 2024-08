Thauvin-Udinese: «Siamo una grande FAMIGLIA, sono felice di essere CAPITANO con BIJOL e penso a un FUTURO qui. RUNJAIC parla tanto con noi. La Francia e Mbappé? La mia idea è QUESTA»

Le parole di Florian Thauvin, nuovo capitano dell’Udinese, sul suo legame con il club friulano. Tutti i dettagli

Florian Thuavin nell’ultima stagione ha avuto un rendimento sicuramente migliore rispetto a quello della sua squadra. Adesso riparte con il fiero proposito di vivere con l’Udinese un’annata senza i patemi della scorsa, quando la salvezza è arrivata solo all’ultima giornata. Ecco alcuni estratti della sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

BILANCIO PERSONALE – «Ho avuto un problema fisico e ho dovuto riprendere quattro chili di massa muscolare. Oltre a dovermi adattare a un campionato nuovo e difficile e giocando da seconda punta».

RUNJAIC – «Parla con noi. Chiede sempre di tenere e giocare la palla. È uno che dà fiducia a tutti, che dà una possibilità, parla tanto».

CAPITANO INSIEME A BIJOL – «Sono molto felice, è una grande responsabilità ma sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare squadra, tifosi e società a fare il massimo. L’Udinese è una grande famiglia, per iniziare dobbiamo fare le cose bene insieme. Credo che l’esperienza nella vita e nel calcio siano importanti per aiutare gli altri. Ho tanta esperienza da professionista e adesso è il momento giusto per mettere tutto in pratica. Sono felice di farlo con un grande come Jaka».

LEADER – «Sono felice di essere considerato un calciatore importante per il club. Ho molta voglia di giocare in A e per l’Udinese. Ripeto, anche per il futuro».

MBAPPÉ – «Una persona semplice rispetto al nome che porta. Carino, umano. Penso potrà incidere molto nel Real Madrid, garantendo tanto spettacolo».

RICONQUISTARE LA NAZIONALE – «Ora penso sia difficile. É una squadra che ha abbondanza di grandi giocatori e di talento».