Thiago motta, l’agente: «La Juve è stata una scelta SEMPLICE. C’erano ALTRE SQUADRE interessate»

Le parole di Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, sulla decisione di firmare con la Juve: «Subito dentro la nuova realtà»

Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Rai 2 in merito al trasferimento del suo assistito alla Juve. Di seguito le sue parole.

«Thiago si è tuffato molto bene nel nuovo ambiente Juventus, è contento di essere in un club con pochi eguali al mondo. Il suo entusiasmo è ai massimi livelli ed è convinto di poter ottenere risultati immediati. Sono stato contattato da più parti per parlare di Thiago Motta. La scelta della Juventus è stata però molto semplice, del resto è uno dei club migliori al mondo. Giuntoli sa comunicare molto bene le proprie idee, non è stato difficile capirsi. Thiago fino ad aprile ha pensato esclusivamente al Bologna. C’erano anche altri club interessati, il contratto è stato firmato soltanto il 14 giugno».

