Inter Juve, Thiago Motta carica a mille la sua Juve! Ecco l’emozionante discorso in vista del derby d’Italia. Il retroscena sul tecnico

E’ un insieme di emozioni la vigilia del derby d’Italia per Thiago Motta, che domani affronterà l’Inter da nemico numero uno. Il tecnico vuole una Juve che rialzi subito la testa dopo il flop con lo Stoccarda, per non spegnere un entusiasmo che a Torino si respira ancora forte nell’aria.

«Pensiamoci stanotte, massimo domani, poi dobbiamo voltare pagina» ha detto dopo il ko di Champions. Il tecnico, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha insistito in modo particolare sul senso di appartenenza e sul fatto che in certe sfide bisogna metterci il cuore. Thiago vuole puntare molto sull’aspetto emotivo, convinto possa fare la differenza in partite del genere.