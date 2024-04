Thiago Motta Juve, dialogo aperto con Giuntoli. Le richieste

Thiago Motta Juve, è tempo di confronto tra il tecnico del Bologna e Giuntoli: ecco quelle che potrebbero essere le cessioni

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, Thiago Motta avrebbe avuto già un confronto con Giuntoli per capire quali saranno i progetti per il suo impiego all’interno del contesto Juve dopo la parentesi Bologna.

Si parla già di possibili nomi per la nuova Juventus che sarà, con Koopmeiners acquisto che sarebbe avallato anche dal neo tecnico, così come quello di Calafiori. A lasciare il club, invece, si dice, potrebbero essere pezzi da 90 come Szczesny e Chiesa, oltre a Rugani.