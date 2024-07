Thiago Motta Juve: «Sono arrivato al momento giusto: la voglia è di rendere ORGOGLIOSI e FELICI i tifosi»

Le parole di Thiago Motta, nuovo tecnico della Juve, alla conferenza stampa di presentazione con i bianconeri

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa di presentazione alla Juve. Di seguito le sue parole.

COME IMMAGINA LA JUVE «La voglio orgogliosa e felice insieme ai nostri tifosi. Con la squadra che dà il massimo ogni partita ».

SCELTA JUVE «Un club ambizioso e storico. Sono arrivato nel momento giusto. Contento di far parte di questo ciclo. Obiettivi? Prepararsi bene, dobbiamo concentrarci al massimo per fare una buona preparazione per arrivare pronti e competere in ogni partita ».

UNA FRASE PER I PROSSIMI ANNI «Sono sorpreso, sì. Ero convinto di arrivare in un grande club, ma sono rimasto comunque colpito. I tre anni che verranno li affronteremo partita dopo partita, una per volta. ».

COME SI SENTE «Il concetto di vincere sono d’accordissimo. Nel posto che sto oggi non lo cambierei con nessuno. Voglio trasmettere tutto alla squadra e competere contro chiunque. ».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM