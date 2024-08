Thiago Motta Juve: «Vedo i miglioramenti e sono contento»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo il pareggio in amichevole dei bianconeri contro il Brest

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Juve in amichevole con il Brest. Di seguito le sue parole.

PASSI IN AVANTI – «Abbiamo fatto meglio. Fa parte del percorso di preparazione dei giocatori che stanno arrivando, sono contento tutto sommato dei miglioramenti che ho visto».

CHIESA – «Sì è un tema di mercato. Sia per lui che per gli altri che sono rimasti, ad eccezione di Miretti che è infortunato. Noi siamo stati chiari all’interno, parlando con tutti i ragazzi. Abbiamo giocatori forti, abituati con la continuità. In questo momento altrove la società sta cercando soluzioni, devono trovarle anche loro nel più breve tempo possibile per il bene di tutti».

AMBIENTE – «Posso solo ringraziare. Fa solo che bene quest’entusiasmo che porta la gente che viene a tifare per questa Juve. Abbiamo bisogno di loro. Migliorando di giorno in giorno, dando allegria a queste persone».