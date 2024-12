Thiago Motta, Dellera: «Non ha bisogno di critici compiacenti»

Dellera ha commentato il pareggio per 2-2 della Juventus contro il Bologna, l’undicesimo dell’era Thiago Motta

Con un editoriale sul Corriere della Sera, Daniele Dallera analizza la situazione in casa Juve dopo il terzo pareggio consecutivo: «I loggionisti dello Juventus Stadium che fischiavano Allegri anche quando vinceva la Coppa Italia – e oggi alcuni di loro girano per i salotti tv ingaggiati come claque del nuovo che non avanza, Thiago Motta – devono cambiare copione. Anche perché l’allenatore della Juve non ha certo bisogno di critici compiacenti, primo perché è bravo di suo e poi si vede che se ne infischia bellamente dei giudizi altrui, positivi o negativi che siano».

«Va avanti per la sua strada, e fa bene, anche se dovrebbe correggerla e la prestazione col Bologna, ma guarda un po’, dovrebbe aiutarlo ad affrettare una revisione doverosa di certi meccanismi. In particolare quelli difensivi, dove distanze, coperture, collegamenti con il centrocampo, ma anche atteggiamenti che sconfinano nel menefreghismo, hanno bisogno della sua analisi e del suo intervento».