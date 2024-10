Thiago Motta, il primo ko in bianconero è una Waterloo: le pagelle del tecnico

Le pagelle di Thiago Motta dopo la prima sconfitta stagionale della Juve in Champions League contro lo Stoccarda

Ieri sera la Juve di Thiago Motta ha conosciuto la sua prima sconfitta stagionale, in una notte di Champions League in tutto quello che poteva andare male è andato anche peggio. Lo Stoccarda ha controllato la partita senza difficoltà e i bianconeri non hanno saputo opporre alcuna reazione, se non un super Perin, unico positivo in una serata che ha le tinte di una Waterloo sportiva. Di seguito le pagelle del tecnico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Perde Douglas Luiz durante il riscaldamento ma non può certo essere un alibi. Hoeness stravince su tutta la linea, per gioco, agonismo e ritmo».

TUTTOSPORT 5 – «Hoeness gliela incarta, lui non trova la via d’uscita: la Juventus viene graziata prima dal palo, poi dal Var e quindi persino da Millot sul dischetto, ma non da Touré che confeziona in pieno recupero la meritata sconfitta bianconera».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «La magia europea finisce con una notte da incubo. Finora una Juve così in difficoltà e sovrastata non si era mai vista. Nonostante tutto regge in dieci fino al 92’ prima della beffa».

CORRIERE DELLA SERA 5 – «Il nemico fa meglio per palleggio, controllo del timing, risultato. L’alibi di una lista infortuni da overbooking, ma ultimi cambi da vago overthinking, come cercasse il colpo di genio».

REPUBBLICA 5 – «Il controllo del gioco era l’aspetto chiave della partita, la Juve insegue lo Stoccarda per 90’».