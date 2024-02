Thiago Motta, corsa a due per il tecnico del Bologna

Thiago Motta è il nome del momento: il tecnico del Bologna piace a due big della Serie A. Intanto l’agente rivela: «Mai da loro»

Thiago Motta è salito in cima all’interesse di molti club di prima fascia. Il tecnico del Bologna ha convinto gli addetti ai lavori che il momento di fare uno step di carriera è ormai prossimo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli, nonostante le smentite, ha avuto alcuni colloqui telefonici per sondare il terreno per la panchina della Juve. Oltre ai bianconeri anche il Milan segue il tecnico e spera di convincerlo grazie ad Ibrahimovic, che con il tecnico ha un passato condiviso e un ottimo rapporto.

C’è però una squadra – anche lei alla ricerca di una guida per la panchina nella prossima stagione – che sembra lontana anni luce dal tecnico. Il quotidiano romano ha parlato con Dario Canovi, padre dell’agente del tecnico, che ha rivelato: «non andrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori». Due nomi che non a caso sono obiettivi di mercato sia dei bianconeri che dei rossoneri, pronti ad usarli in chiave persuasiva con il tecnico. A Bologna intanto, mentre Fenucci dà la priorità al rinnovo di Thiago Motta, si guarda anche ad un futuro senza di lui: Tudor, Di Francesco, Vanoli e Farioli i nomi che ballano per il successore.