Thomas Ceccon, l’incredibile SOMIGLIANZA con Daniel MALDINI: i migliori MEME – FOTO

Ieri sera secondo oro azzurro con Thomas Ceccon nel nuoto: il web intanto si scatena con i meme sulla somiglianza con i Maldini

Thomas Ceccon ieri sera a Parigi ha conquistato il secondo oro olimpico della spedizione italiana, sempre nel nuoto nella finale dei 100 metri dorso e, in attesa della finale per i 200 dove l’obiettivo sarà bissare il gradino più alto del podio, alcune persone sui social hanno notato la somiglianza tra il dorsista Azzurro e Daniel Maldini, trequartista ex Milan e passato al Monza di Nesta.

Qualcuno ha mai visto nella stessa stenza insieme Daniel Maldini e Ceccon? 🧐#Olympic2024 #OlympicGames pic.twitter.com/xOyQ46PiTt — Peggio per te  (@peggioperte) July 30, 2024

Basta essere ossessionato dai Maldini, non puoi vederli ovunque Ceccon pic.twitter.com/t3xTcgSAPR — Espertheo (@espertheo) July 24, 2023

In molti hanno notato la somiglianza e ovviamente l’ironia l’ha fatta da padrone: dal chiedersi se qualcuno aveva mai visto Ceccon e Daniel nella stessa stanza fino ai tanti che si sono congratulati con il padre Paolo per l’eccezionalità dei suoi geni.