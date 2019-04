La Roma cambia. In attacco possibili tanti movimenti. I giallorossi sulle tracce di Thorgan Hazard, Benedetto e Belotti

La Roma cerca nuovi volti per il suo attacco. Il club giallorosso, secondo La Gazzetta dello Sport, sta pensando di rivoluzionare il suo reparto offensivo. Under, Perotti, Schick e Dzeko possono partire e per questo motivo in casa romanista sono già iniziate le grandi manovre per rinforzare l’attacco. I giallorossi seguono Thorgan Hazard: l’esterno del Borussia Mönchengladbach è un nome che stuzzica parecchio Totti e compagnia. Il fratello minore di Eden ha una valutazione di 40 milioni di euro, frutto dei 12 gol e degli 11 assist messi a referto in questa stagione. Ma non c’è solo Thorgan Hazard nel mirino ella Roma.

L’idea giallorossa infatti è quella di rifarsi il look in attacco. In vista di un possibile 4-3-3 con Zaniolo titolare e con il belga del Borussia Mönchengladbach dall’altro lato, servirà un nuovo centravanti. Due i nomi sul taccuino romanista: Dario Benedetto del Boca Juniors (valore 15 milioni, piace ma non è la prima scelta) e il Gallo Belotti del Torino. Per il centrocampo piace anche un altro granata, Meitè del Torino. Dal Brasile rimbalza l’interesse per l’ex centrocampista della Sampdoria, ora allo Spartak Mosca, Fernando.