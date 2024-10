Infortunio Thuram, dalla Francia filtra ottimismo: la scelta di Deschamps

Filtra ottimismo in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram: la decisione di Didier Deschamps per la partita contro Israele

Arrivano notizie decisamente incoraggianti, proprio questa mattina, sulle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter, giusto ricordarlo per coloro i quali se lo fossero persi, non ha subito un vero e proprio infortunio, ma è uscito comunque decisamente malconcio e claudicante ai margini del durissimo contatto con Maripan (non a caso espulso dopo appena 20 giri d’orologio) nella sfida a San Siro contro il Torino. Gara di campionato contro i granata per altro vinta grazie ad una sua tripletta.

In ogni modo, come fa sapere stamane Tuttosport, per Thuram dovrebbe essere tutto a posto adesso. Salvo colpi di scena il funambolo verrà schierato addirittura dal primo minuto da Deschamps nella sfida in programma questa sera tra i Francia ed Israele. Ma non solo, il tecnico francese potrebbe in qualche modo ‘copiare’ in casa di Simone Inzaghi, posizionando l’attaccante dell’Inter nel ruolo di punta centrale. Questo, complice anche l’assenza della stella assoluta Mbappe: lasciato libero e a completa disposizione del suo Real Madrid.