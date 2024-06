Inter, Thuram: «Vi svelo i miei SOGNI tra Francia e club. Ecco cosa significa per me il numero nove»

L’attaccante francese dell’Inter Marcus Thuram ha risposto così a diverse domande come ad esempio il suo futuro

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e della Francia, è stato intervistato da Ouest-France e ha affrontato varie tematiche riguardanti sia la sua squadra di club che la sua Nazionale.

GRUPPO FRANCIA – «Mi trovo molto bene in questo gruppo. I Blues sono una grande famiglia. Sono molto felice di far parte di questo gruppo. I giocatori, gli allenatori, tutti sono molto gentili. Mi sento molto a mio agio»

MAGLIA NUMERO 9 – «Questo significa molto per me. Giocare da numero 9 significa essere ottimisti. È sapere che hai fiducia in te stesso, che sei capace di segnare gol. Questa è una posizione che richiede molta responsabilità, ma sono pronto ad accettare questa sfida»

GOL PREFERITO CON LA FRANCIA – «È difficile scegliere! Ma se dovessi scegliere, direi che il mio gol preferito è quello segnato all’esordio contro l’Albania. È stato un momento molto speciale per me»

GIOCARE CON COMPAGNI ESPERTI – «Ho imparato molto da giocatori come Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder e Kylian Mbappé. Mi hanno mostrato l’importanza di rimanere umili e lavorare sodo. Mi hanno anche dimostrato che puoi sempre migliorare, anche quando sei ad alto livello»

AMBIZIONI PER IL FUTURO – «Il mio sogno è vincere una competizione importante con la squadra francese. Voglio vincere un titolo importante, come il Campionato Europeo o la Coppa del Mondo. Voglio anche diventare uno dei migliori attaccanti al mondo»

PROGETTI – «Non penso troppo avanti. Prendo le cose giorno per giorno. Ma voglio continuare a giocare per i Blues e aiutare la mia squadra a vincere titoli. Voglio anche continuare a migliorare il mio gioco e diventare un leader in campo»