Thuram: «La reazione è buona, ma dobbiamo fare di più per vincere»

Le parole di Khephren Thuram, centrocampista della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in rimonta contro il Bologna in casa

Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Bologna. Di seguito le parole del centrocampista bianconero.

COSA RESTA DOPO IL PAREGGIO – «Finita la partita guardiamo tutto. Cosa non abbiamo fatto bene per migliorare, ma anche la reazione che era importante per pareggiare. Dobbiamo fare di più per vincere».

COSA VEDE IN FUTURO – «Vedo solo la prossima partita con il City. Servirà una bella partita. Dopo quella vedo la gara successiva di campionato».