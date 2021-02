Tifosi di Inter e Milan insieme per i senzatetto di Milano: ecco il derby della solidarietà – FOTO

I tifosi di Inter e Milan si sono uniti per aiutare i senzatetto di Milano: ecco l’iniziativa in collaborazione con i City Angels

Bellissima iniziativa portata avanti dai tifosi dell’Inter e del Milan. Oltre a quello che tra poche ore andrà in scena a San Siro c’è anche un altro derby che merita di essere citato: quello della solidarietà.

I supporters nerazzurri e rossoneri hanno raccolto beni – coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua, prodotti per l’igiene – per i senzatetto milanesi, che in queste notti gelide rischiano la vita. Oggi gli ultras si sono presentati davanti allo Stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto. Un’iniziativa che merita sicuramente gli applausi.