Fiorentina, INVASIONE VIOLA al Castellani per il DERBY toscano contro l’Empoli. Ecco i NUMERI

In vista della partita Empoli Fiorentina (derby toscano) è attesa una vera e propria INVASIONE VIOLA al Castellani. Ecco i numeri

Empoli è sempre una trasferta particolare per la Fiorentina visto che si tratta del vero derby toscano. Tale atmosfera non viene recepita soltanto dai giocatori, ma anche da quei tifosi viola che invaderanno il Castellani: numeri molto alti che trasformeranno l’atmosfera di una gara in trasferta. Ecco il rapporto di PianetaEmpoli.

Da Firenze, sostengono che molti sostenitori di fede viola saranno seduti in tribuna coperta in mezzo ai supporters di casa, non essendoci limitazioni di vendita. Non è sbagliato pensare che domenica saranno ben oltre 4000 i tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti del Castellani. La speranza, ovviamente, è che sia una bella giornata di sport con gli immancabili sfottò tra le parti.