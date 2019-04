Titolo Juventus, è boom in Borsa: quotazione ai massimi storici

Questa mattina poco prima di mezzogiorno il titolo Juventus ha fatto registrare in Borsa la quotazione record di 1,6940 euro ad azione

Mattinata da record quella di oggi per il titolo Juventus in Borsa. Alle ore 11.45, poco prima di mezzogiorno, la quotazione è salita al valore di 1,6940 euro per azione, valore che supera quello 1,6720 euro per azione con cui il titolo bianconero aveva chiuso il 19 settembre scorso, con un incremento dell’1,47%.

Il trend di crescita delle azioni della Vecchia Signora prosegue dallo scorso 12 marzo, con una crescita complessiva del valore del 38,5%. Il volume di affari ammonta attorno ai 13 milioni di euro, su una base media di circa 21 milioni negli ultimi 3 mesi. La capitalizzazione infine è pari a 1.7 milioni di euro. Sicuramente numeri importanti per la società bianconera, che continua a ottenere successi anche fuori dal campo.