Luca Toni: «Firenze nel cuore, la finale del Mondiale è la partita della vita. Un futuro nella moda? No, ma...»

Le parole di Luca Toni, ex attaccante, sul suo passato alla Fiorentina ed i suoi ricordi sul Mondiale vinto con l’Italia. I dettagli

In questi giorni Luca Toni, attaccante della Nazionale campione del mondo nel 2006, è stato impegnato a Pitti Uomo come ambassador di Henry Cotton’s. L’occasione per parlare di moda e calcio, come in questa intervista a La Gazzetta dello Sport.

FUTURO NELLA MODA – «No, penso che ognuno debba fare il suo. Non sarei in grado di prendere certe decisioni. Certo, mi piace vestire bene, ma non sarei in grado di inventarmi dei capi. Mi piacciono molto i colori, perché trovo diano allegria».

FIRENZE – «É sempre un’emozione. Qui ho passato tre anni intensi. Ho mantenuto rapporti importanti, dopotutto ho ancora casa qui e cerco di tornare appena posso per vedere i miei amici, e c’è ancora amore nei miei confronti».

LA GARA E IL GOL DELLA VITA – «La finale del Mondiale 2006. Quanto ai gol, ce ne sono stati tanti e ognuno ha un posto speciale nel mio cuore. Il primo tra i professionisti, il primo in Serie A, il primo in Nazionale. É impossibile scegliere».