Torino, Belotti a caccia del centesimo gol in granata

Andrea Belotti potrebbe festeggiare contro il Crotone i 100 gol con la maglia del Torino

Contro il Crotone sarà una partita importante per il Torino, sia per centrare la seconda vittoria consecutiva sia per permettere ad Andrea Belotti di raggiungere quota 100 gol con la maglia granata. Il Gallo è a quota 98, bastano due reti per arrivare in tripla cifra.

E, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Crotone è l’avversario giusto. Contro i calabresi, infatti, Belotti ha segnato ben 6 gol in 4 partite. E il 4 aprile 2018, il bomber del Torino rifilò anche una tripletta ai rossoblù. Le statistiche sono dalla sua e il Gallo non vede l’ora di esultare.