Torino, Belotti leader nonostante un contesto non sempre ottimale

Belotti sta incidendo in una squadra sulla carta non ideale per uno con le sue caratteristiche, col “Gallo” che sta dimostrando grande leadership.

Da giocatore discusso per la sua involuzione, Belotti è uno dei protagonisti della grande stagione granata. Visto da molti come finalizzatore più vecchio stampo, la forza del Gallo 2018-2019 è di incidere nonostante una squadra apparentemente non cucita su misura per lui.

Il Torino ha infatti problemi in rifinitura, non è una squadra che attacca bene (è appena quattordicesima per gol attesi). Pur senza avere tante occasioni a partita (solo 10 gol su azione e 0.33 di expected goals ogni 90′) Belotti si è adattato al contesto difensivo di Mazzarri, dimostrando maturità e capacità di leadership.