Torino, Bremer goleador: nel triennio è il centrale che segna di più in Serie A

Il difensore del Torino Bremer è il centrale che ha segnato più gol nell’ultimo triennio di Serie A

Anche contro l’Inter, Gleison Bremer si è dimostrato un difensore di livello altissimo. Difensivamente impeccabile, con in più la rete del momentaneo 1-0. Un altro gol che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli permette di prendere il largo nella classifica dei difensori goleador in campionato.

Dal primo gol al Genoa nel 2019, infatti, Bremer non si è più fermato arrivando a toccare quota 11 nel triennio di Serie A. Il brasiliano ha staccato Milenkovic (9), Bonucci e De Ligt (7) e Skriniar (6). Difesa e gol, per un calciatore che sarà tra i più ambiti la prossima estate.