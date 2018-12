Burdisso è diventato il nuovo direttore sportivo del Boca Juniors, ma i tifosi del Torino non hanno preso benissimo la notizia

Nicolas Burdisso dopo una stagione passata da difensore al Torino, riparte ufficialmente dal Boca Juniors. Il club uscito sconfitto dalla finale di Copa Libertadores contro il River Plate, è diventato il nuovo direttore sportivo. Una nuova avventura professionale per Nicolas che ritorna laddove decollo la sua carriera da calciatore terminata l’anno scorso. Ecco quanto ha dichiarato al termine della firma: «E’ un giorno molto speciale perché torno in un posto speciale con un ruolo molto diverso rispetto al passato. Ho parlato molto con Angelici e gli ho chiarito ciò che ho sempre pensato del calcio, i miei principi e i miei valori. Questa è una grande opportunità e una grande sfida per me. Sono qui per prendere delle decisioni e assumermi delle responsabilità. Ringrazio il club e il presidente per questa possibilità. Il mio obiettivo è quello di lasciare un giorno questo club migliorato rispetto a quanto non sia ora». I tifosi granata però non hanno accolto benissimo la notizia. Il motivo? Lo storico gemellaggio che unisce il Torino al River Plate. Basti pensare che l’anno scorso, i granata vestirono una maglia a loro dedicata con la classica striscia del River.