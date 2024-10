Torino, Cairo vende alla Red Bull? L’addio di Bellanova…

Retroscena sull’addio di Raoul Bellanova dal Torino all’Atalanta, il possibile motivo dell’addio di calciomercato, c’entra la trattativa tra Cairo e Red Bull

Questa mattina tutto il mondo del Torino sembra essersi cristallizzato intorno alla notizia riportata da La Stampa. Il quotidiano ha infatti riportato di alcuni contatti tra l’attuale presidente del Toro Urbano Cairo e la Red Bull: l’Official Energy Drink partner del club. All’inizio, spiega il quotidiano, le parti avrebbero parlato di un possibile allargamento della collaborazione come main sponsor a partire dal 2025. Poi addirittura per valutare un interessamento all’acquisto dei granata.

Sta di fatto che tra i tanti retroscena legati alla presunta (il condizionale è d’obbligo) vicenda Torino Red Bull, sarebbe spuntato anche un particolare aneddoto che vede come protagonista Raul Bellanova. L’ex Inter fu infatti venduto negli ultimi giorni di calciomercato dai granata all’Atalanta.

Così spiega il giornale: «La possibilità che la cessione sia vicina spiegherebbe anche la vendita in extremis (il 22 agosto, a calciomercato ormai quasi chiuso) di Raoul Bellanova per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e che, sostengono in molti, sarebbe potuta essere anche doppia se Cairo avesse aspettato la fine di questo campionato. «Perché cederlo così?» era stato il commento tra i tifosi. E il perché sarebbe rintracciabile proprio nella necessità di appianare un po’ le casse per una trattativa aperta». In attesa di nuove informazioni…

