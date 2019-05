Torino, prosegue a suon di frecciate lo scontro verbale tra Cairo e Agnelli: dalla SuperChampions a quella sconfitta a Roma…

Tra Torino e Juventus la rivalità è sempre, inevitabilmente, aperta. Sul terreno di gioco, ma non soltanto. Come testimoniato dalle parole “volate” nelle ultime settimane, in cui Cairo ha continuamente punzecchiato l’operato a livello europeo del “collega” Agnelli. Ed è tornato a farlo per un nuovo capitolo della saga.

Il numero uno granata, infatti, nella giornata di ieri ha ribadito come «l’Europa sia contro la riforma proposta dall’Eca». Tornando anche – con una battuta – sulla sconfitta dei bianconeri a Roma, risultato che ha complicato la corsa all’Europa del Toro. «Roma-Juve? Pareva la Champions ad inviti… Scherzo, si è visto che i bianconeri in campo si sono impegnati».