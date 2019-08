Torino, Cairo non si risparmia: «Nkoulou senza testa? Ce lo dica prima»

Torino, Cairo non si risparmia sulla situazione Nkoulou: «Senza testa? Ce lo dica prima, giocano altri. Ha un contratto con noi»

Il patron del Torino, Urbano Cairo, ha parlato in zona mista dopo la partita col Sassuolo della vicenda che sta riguardando Nikolas Nkoulou. Ecco le sue dichiarazioni:

«Nkoulou non c’era con la testa? Ce lo dici prima, e gioca qualcun altro al suo posto e magari prendiamo un gol in meno. A inizio mercato ho detto di tenere tutti, e lo faccio. Poi magari ha altre idee, ma il contratto ce l’ha con noi e non deve rispettarlo solo lui. La Roma? Non può contattare i nostri giocatore, c’è un impegno scritto. Per ogni contatto hanno da pagare una penale di 900.000 mila euro».