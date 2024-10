Torino, Cairo: «Roma, Fiorentina e Juve? Ecco come le affronteremo»

Il presidente del Torino Urbano Cairo alza la voce, Roma, Fiorentina e Juve in arrivo, ecco come le affronteranno i granata

Urbano Cairo alza la voce. Il presidente del Torino è tornato ieri sera allo stadio, in occasione della partita vinta dal club granata contro il Como. Ai margini della sfida il patron del club si è soffermato coi giornalisti presenti. Ecco un estratto delle sue parole raccolte da Calcionews24: Roma, Fiorentina e Juve in arrivo per i ragazzi di Vanoli, l’imprenditore alessandrino suona la carica così.

IL PRESIDENTE DEL TORINO CAIRO – «Lo spirito deve essere questo qui. Stesso spirito di oggi, né più né meno. Stessa voglia di vincere, non prendere gol. Stessa unione, stessa voglia di aiutarsi l’un l’altro come han fatto sta sera. Vedi Nije che rincorreva. Tutti quanti hanno dato una mano per non prendere gol»