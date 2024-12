Urbano Cairo carica il Torino, ecco spuntare il messaggio del presidente granata per la squadra e il simpatico siparietto con l’allenatore Paolo Vanoli

Urbano Cairo alza la voce e tenta di caricare il suo Torino. Quest’anno – salvo colpi scena – non prenderà parte la ‘canonica’ festa organizzata in casa granata in concomitanza con l’avvento del periodo natalizio. I piemontesi sembrerebbero aver scelto una via più conservativa invece, ma non per questo meno simbolica. Ieri sera difatti, è andato in scena un ‘brindisi’ tra giocatori, staff e dirigenza. Un momento di raccoglimento, a ranghi ridotti come spiegato, tra le mura dello Stadio Filadelfia.

Presente alla ricorrenza per l’appunto anche il patron del Torino, che è tornato nel capoluogo piemontese a distanza di alcune settimane dall’ultima apparizione. E’ infatti dalla gara contro la Fiorentina (era lo scorso 3 di novembre) che Cairo non metteva piede – almeno a favore di telecamera – nella sponda granata del Po. Eccezion fatta naturalmente per un passaggio in tribuna nel derby perso con la Juventus, giocato però in casa dei bianconeri.

Come riporta stamane La Gazzetta dello Sport, Cairo avrebbe tentato di incoraggiare Sanabria e compagni: «Credete sempre in voi stessi» quanto sentenziato dall’imprenditore alessandrino rivolgendosi ai suoi. E ancora: «Nello sport come nella vita nulla è impossibile». Questo, prima di ‘tagliare’ congiuntamente con il tecnico Paolo Vanoli una torta con sopra abbozzato lo stemma del Torino.

Un messaggio distensivo quello lanciato da Cairo stesso, che arriva a margine di un periodo – sportivamente parlando – drammatico per il suo Torino. Se il gruppo vanoliano fatica ad ingranare e perde incontro dopo incontro terreno (e certezze) in Serie A, al di fuori del rettangolo verde imperversa la protesta dei tifosi proprio per l’operato dell’editore di Masio in materia di mercato e non solo. Cairo e il Toro si giocano ora una doppia partita, per entrambi difficilissima ma non per questo impossibile. Un brindisi propiziatorio e una comunione d’intenti può essere una prima pietra da cui ripartire.