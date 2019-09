Torino, col Lecce appuntamento con la storia. Per il primato e non solo

Torino, la partita col Lecce è ricca di significato. Mazzarri alla caccia del successo che vorrebbe dire primato e sorpasso alla Juve

Un’occasione così ghiotta, alla terza giornata di campionato, Walter Mazzarri forse poteva solamente immaginarla e sperarla. Ancora poche ore separano il Torino dalla sfida casalinga col Lecce, in quello che è a tutti gli effetti un inedito lunedì sera. In palio, ovviamente, ci sono i tre punti, al cui interno tuttavia si celano altre cose. Innanzitutto è caccia al primato: solo l’Inter è stata abile ad ottenere tre vittorie su tre, e lo stesso proverà a fare il Toro.

Poi, e questa potrebbe essere una soddisfazione non indifferente per tutti i tifosi, verrebbe staccata la Juve di due lunghezze. In uno dei periodi più vincenti della società bianconera rappresenterebbe un traguardo importante seppur, logicamente, momentaneo. C’è un’ulteriore motivazione per i ragazzi di Mazzarri. Un successo odierno riscriverebbe la recente storia del Toro. È dal 1976/77 che in Piemonte non si festeggiando tre successi di fila. Quell’anno furono addirittura cinque. Appuntamento a stasera, c’è da riscrivere una pagina importante.